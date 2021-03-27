الطيران العمانى يستأنف رحلاته إلى ميلانو الإيطالية بدءا من غد

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الطيران العمانى تشغيل رحلاته المجدولة إلى مدينة ميلانو الإيطالية بدءا من غد /الأحد/ بواقع رحلتين أسبوعيًّا تربط بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ أن الرحلات ستنطلق بين مسقط وميلانو يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مشددة على ضرورة التزام الطيران العماني بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل رحلاته وخلالها وبعدها لضمان تجربة سفر آمنة ومطمئنة لضيوفه المسافرين، كما يتوجب على المسافرين ارتداء الكمامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلات الطيران العمانى.