ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن2020.. تقديم خدمات صحية بـ20.5 مليون دولار

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً للمستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية ووسائل الحماية الشخصية والأدوية والمستهلكات الطبية إضافة إلى الميزانيات التشغيلية وتدريب الكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الجمهورية اليمنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بقيمة إجمالية 20 مليون و500 ألف دولار أميركي.

وأجرى المركز حملات طبية تطوعية في (مكافحة العمى – جراحة القلب – الجراحات المختصة – توزيع مستلزمات طبية) بقيمة 10 ملايين و86 ألف دولار.

كما نفذ المركز مشروعاً لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها في جميع محافظات اليمن، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 11 مليوناً و200 ألف دولار.

وقدم المركز ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) عدة مشروعات للتصدي لها تمثلت بالاستعداد والتخطيط للاستجابة للجائحة بقيمة 13 مليون دولار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما نفذ المركز مشروعاً آخر للاستجابة الطارئة للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية والتصدي لجائحة فيروس كورونا في المرافق الصحية المستهدفة في محافظات المحور الجنوبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 4 ملايين دولار.

كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة دعماً للاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا ليستفيد منها 371,950 فرداً، في محافظات عدن – لحج – حضرموت – الحديدة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 3 ملايين دولار.

ودعم المركز وزارة الصحة اليمنية بمتطلبات الوقاية الشخصية بكواشف وأجهزة تحليل كورونا، بالتعاون مع عدة منظمات بقيمة 6 ملايين دولار.