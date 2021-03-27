"أنصار الله" تتهم السعودية بسرقة وإهدار 45 مليار دولار من نفط اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، أحمد دارس، في مؤتمر صحفي: "بلغت خسائر هيئة الاستكشاف النفطي أكثر من 19 مليار دولار، و14 مليارا خسائر قطاع الغاز المسال في اليمن جراء العدوان والحصار".

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وأضاف أن هناك "أكثر من 4 مليارات و400 ألف دولار خسائر الشركة اليمنية للغاز بسبب العدوان والحصار"، متهما التحالف العربي بالاستحواذ على ما قيمته 5 مليارات دولار من النفط اليمني خلال 3 أعوام، وتحويل حقول ومواقع نفطية يمنية إلى قواعد عسكرية.

وتابع: "إنتاج النفط الخام في 2018 بلغ 18 مليونا و80 برميلاً بمتوسط سعر للخام اليمني 72 دولارا بما قيمته مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت سرقات تحالف العدوان للنفط اليمني الخام 29 مليونا و692 ألف برميل بمتوسط سعر في حينه 77 دولارا وبإجمالي مليارين و300 مليون دولار".

وتابع: "بلغت سرقات التحالف للخام اليمني في العام 2020، 31 مليونا و620 ألف برميل بمتوسط سعر 64 دولارا وبإجمالي مليارين و144 مليون دولار".

وأردف: "حجم سرقات التحالف من النفط اليمني الخام للأعوام من 2018، وحتى 2020، بلغ 5 مليارات و620 ألفا و415 دولارا".

وتقود السعودية، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية منذ 26 آذار/مارس 2015، لتنفيذ عمليات عسكرية ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.