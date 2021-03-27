"ربنا يقدرنا على عدم تكراره"... كامل الوزير يعتذر بعد حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Nariman El-Mofty

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة اعتمدت خطة لتطوير السكك الحديد، لافتًا إلى أن هناك 225 مليار جنيه مرصودة لتطوير القطاع.

وقال إنه "لن يتحدث عن الحادث وتفاصيل وقوعه، ولن يستبق نتائج التحقيقات، مؤكدا أن وزارته وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لا تستطيع تحمل حادث قطار آخر بعد حادث قطاري سوهاج أمس".

وأضاف: ليس أمامنا سوى استخدام التكنولوجيا حتى لو تأخر زمن وصول الرحلة، متابعا: "استحملونا شوية، عشان نوصلكم بسلامة، زملائي يتألموا وتعهدوا نقدم أفضل خدمة".

وتصادم ظهر أمس الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج. وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، ارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".