نقص الأكسجين في لبنان.. رئيس حزب يؤكد ووزير الصحة يرد.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المقطع الذي نشره الجميل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد أنهم يفتشون "عن مستشفى تستقبل مريضا انخفض معدل الأكسجين لديه ولا مستشفى قادرة على استقباله".

وقال: "صراحة "طوّلنا بالنا كتير" انطلاقا من مبدأ أن الصحة فوق السياسة ولا نريد أن نتحدث في موضوع يفسّر في السياسة، ولكن لن نستطيع السكوت أكثر عن "تخبيصكم" منذ سنة الى اليوم".

واعتبر رئيس حزب الكتائب أن "أسوأ حملة تلقيح في العالم والأبطأ عندنا ونحن البلد الوحيد غير باكستان الذي يبيع اللقاح بـ38$ فيما أنه من الواضح على الموقع الإلكتروني للقاح الروسي أن كلفته 10$ للواحد".

وقال: "أخذتم 120 مليون دولار من البنك الدولي للحصول على اللقاح ولا تعطونه مجانا للبنانيين".

وخاطب السياسيين بقوله - ليس معقولا أن سياسيي البلد يركّعون الناس عبر إرغامهم على دفع ثمن اللقاح فيما أخذوا قرضا من صندوق النقد ثمنا له، مشددا: ادفعوا للقطاع الخاص ثمن اللقاح ليوزّع مجانا لا ليستعمل لإذلال الناس، فإنتم المسؤولون عن كل شخص يموت على أبواب المستشفيات.

وفيما بدا أنه رد على حديث الجميل وغيره ممن يتحدثون عن أزمة الأكسجين قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر "تويتر".

وقال: "حكمة الأجداد العقلاء أنجع من التذاكي كتابةً أو التجنّي جهارةً: عنّا بقولوا "اجبرها قبل ما تنكسر" وهيك اعملنا بالأوكسجين؛ ولمن يدّعي باللقاح معرفةً، غابت عنك أحداثٌ وأشياءُ".