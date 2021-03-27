غريفيث يناقش مع وزير خارجية سلطنة عُمان آفاق السلام في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مكتب المبعوث الأممي، عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "غريفيث عقد اجتماعاً مع البوسعيدي في مسقط، أجريا خلاله مناقشة بناءة للغاية حول آفاق السلام في اليمن".

وأضاف غريفيث أن "المبعوث الخاص شكر السلطنة على الدعم الأساسي الذي تقدمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال السلام المستدام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة".

والأسبوع الماضي، وصل المبعوثان الأممي والأمريكي لليمن، إلى العاصمة العُمانية مسقط، لإجراء مشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن واستئناف العملية السياسية في البلاد على طريق الحل السياسي للأزمة في اليمن.