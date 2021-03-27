شكرا لقرائتكم خبر عن 1319 إصابة في فلسطين بكورونا وداخلية غزة تنفذ إغلاق شامل في القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 23 وفاة، و1319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2037 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، نابلس 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 2، طولكرم 3"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 114، قلقيلية 39، أريحا والأغوار 10، نابلس 86، ضواحي القدس 12،، جنين 27، رام الله والبيرة 102، بيت لحم 41، سلفيت 13، طوباس 17، طولكرم 33"، قطاع غزة 605، مدينة القدس 120.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 340، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 23، نابلس 183، ضواحي القدس 83، جنين 225، رام الله والبيرة 257، بيت لحم 278، سلفيت 57، طوباس 56، طولكرم 60 "، قطاع غزة 200، مدينة القدس 275.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية بغزة بدء سريان قرار الإغلاق الليلي الكامل الساعة 9:00 مساء اليوم، والذي يشمل منع حركة المواطنين والمركبات، وإغلاق المنشآت كافة باستثناء الصيدليات فقط.

وقالت ان تطبيق قرار منع الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع يبدأ اليوم، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الشعبية، والتزام صالات الأفراح بتحديد عدد الحضور بما لا يتجاوز مائة شخص، واتباع احتياطات السلامة الشخصية والعامة.

واشار الناطق باسم الداخلية اياد البزم ان الشرطة تقوم بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف:" إن استمرار تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يدق ناقوس الخطر، ويحتّم على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وأهمها ارتداء الكمامة والتقليل من الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم".