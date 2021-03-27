شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة اصطدام امرأة بمحطة وقود في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو اليوم السبت، أظهر لحظة وقوع حادث في إحدى محطات الوقود بمحافظة جدة. وأظهر مقطع الفيديو قائدة مركبة تصطدم بإحدى مضخات الوقود في المحطة الواقعة في شارع فلسطين، الأمر الذي تسبب في حدوث حريق في المكان، وتمت السيطرة عليه بتوفيق الله.

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