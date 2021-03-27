رئيس الحكومة المصرية: حادث القناة استثنائي ونعمل على إعادة الملاحة سريعا

دبي - محمود عبدالرازق - سبوتنيك. وأشار مدبولي إلى ما قال إنه تعاون مع خبرات دولية في حل الأزمة، لافتا إلى أنهم يعملون على إعادة الحركة في الممر الملاحي في أسرع وقت ممكن.

Suez Canal Authority

تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة.

وأكد أن هيئة قناة السويس بدأت منذ وقوع الحادث الاستعانة بكل الكوادر والمعدات للتعامل مع الإشكالية الكبيرة جدا، مشيرا إلى أن حادث جنوح السفينة استثنائي.

وتابع "تم الاستعانة بخبرات دولية"، مضيفًا "حريصون على عودة حركة الملاحة بأسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن هيئة قناة السويس المصرية كانت قد أعلنت الخميس الماضي تعليق الملاحة في القناة بسبب حادث سفية "إيفرغرين"، والتي عطلت الملاحة فيها.

وقد تسبب انسداد مجرى القناة بسبب وقوف السفينة فيها بطريقة عرضية في ازدحام مروري ضخم لأكثر من 200 سفينة على طرفي القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا (120 ميلا) وتأخيرات كبيرة في تسليم النفط والمنتجات الأخرى.

وقالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" - المدير الفني للسفينة - يوم الجمعة إن محاولة إعادة تعويم السفينة قد باءت بالفشل، مضيفة: "ينصب التركيز الآن على التجريف لإزالة الرمل والطين من حول جانب الميناء لقوس السفينة".