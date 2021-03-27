"رسالة حزينة" من محمد صلاح

دبي - محمود عبدالرازق - وقال صلاح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

​وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، صباح أمس الجمعه، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف، فيما قالت زيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إن عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس وارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا"

من جانبه، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات".

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين في الحادث، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.