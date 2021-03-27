السيسي يصدر توجيها عاجلا بشأن مرفق السكة الحديد بعد يوم من حادث قطار سوهاج

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات".

وأضافت أن ذلك "لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار، حيث أن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث".

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين في الحادث، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، صباح أمس الجمعه، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مصرع 32 مواطنًا وإصابة 191 آخرين فى حادث تصادم القطارين.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 دولار للإصابة".