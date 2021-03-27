العثور على امرأتين وطفلين سوريين تجمدوا حتى الموت في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بشير خضر، محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان، عبر حسابه بـ"تويتر"، إنه تم العثور على أربعة سوريين، هم امرأتان وطفلان، موتى أمس الجمعة في شرق لبنان بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.

وأضاف أنه تم العثور على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن.

وأوضح "توفوا بسبب البرد القارس، وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

يذكر أنه في لبنان يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري نزحوا عن ديارهم منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.