مواجهة مسلحة تنتهي بمقتل أبرز تجار المخدرات وضابط عراقي في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": نفذ أبطال جهاز الأمن الوطني، عملية فجر اليوم السبت، للقبض على أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد".

وأضاف رسول "حيث أقدم هذا المجرم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة أحد مدراء الجهاز".

ويستمر جهاز الأمن الوطني العراقي، في ملاحقة مجموعات من تجار ومروجي المخدرات في بغداد، وتسليمهم للجهات المختصة لغرض التحقيق معهم.