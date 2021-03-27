فلسطين تتسلم خلال أيام 100 ألف جرعة من "سينوفارم"

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غزة - سبوتنيك. وقالت الكيلة، إن "جرعات لقاح سينوفارم هي تبرع من الحكومة الصينية، فيما ستكون لقاحات أسترازينيكا أولى الدفعات التي تصل البلاد والتي اشترتها الحكومة الفلسطينية من الشركات المصنعة للقاحات".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحكومة الفلسطينية رصدت 12 مليون دولار من الموازنة العامة لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حيث جرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، وذلك للاستمرار في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي انطلقت في وقت سابق فعليا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكدت الكيلة، أن وزارة الصحة في رام الله لن تقوم اليوم بسحب عينات من المواطنين لفحص فيروس كورونا بسبب إضراب نقابة الأطباء عن العمل بسبب "مشاكل مع الحكومة"، حسب تعبيرها.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هناك 69 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي والوضع الوبائي بالضفة "خطير وصعب" كما وصفته.

وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد تجاوز إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين، 233 ألف شخص، توفي من بينهم 2537 شخصا بفعل مضاعفات الإصابة.