فلسطين تتسلم خلال أيام 100 ألف جرعة من "سينوفارم"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحكومة الفلسطينية رصدت 12 مليون دولار من الموازنة العامة لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حيث جرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، وذلك للاستمرار في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي انطلقت في وقت سابق فعليا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي سياق متصل، أكدت الكيلة، أن وزارة الصحة في رام الله لن تقوم اليوم بسحب عينات من المواطنين لفحص فيروس كورونا بسبب إضراب نقابة الأطباء عن العمل بسبب "مشاكل مع الحكومة"، حسب تعبيرها.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هناك 69 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي والوضع الوبائي بالضفة "خطير وصعب" كما وصفته.
وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد تجاوز إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين، 233 ألف شخص، توفي من بينهم 2537 شخصا بفعل مضاعفات الإصابة.