عون لسفيرتي فرنسا وأمريكا: لا حل مع الحريري

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية فإن سفيرَتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قد أبلغا سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف بأنّ الرئيس اللبناني ميشال عون يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد.

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وبحسب الجريدة اللبنانية فإن الدبلوماسيين المؤثّرين في الساحة اللبنانية يوقنون بأنّ لا تغييرات في المشهد الحكومي في المدى المنظور، مشيرة إلى أن السعي الأوروبي، وتحديداً الفرنسي، والضغوط الممارسة على القوى السياسية لإنضاج التسوية، تصطدم بعدم الجهوزية الأمريكية للبتّ بالملفّ اللبناني، خصوصا أنه ليس أولوية على طاولة البيت الأبيض، حسب تعبيرها.

وقالت مصادر إن تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، حول ضرورة تخلّي القوى السياسية عن شروطها والاتفاق على الحكومة، "لا تعدو كونها أكثر من مواقف عامة، لأنّ شيا لم تتسلّم بعد تعليمات إدارتها بما خصّ لبنان".

يشار إلى أن معلومات بدأت تنتشر في ​الساعات​ الماضية عن حلحلةٍ ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في ​الحكومة​، حيث يُقال إن رئيس الحكومة المُكلّف ​سعد الحريري​ يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيراً بعدما كان متشبثا بذلك".

كما أفادت المصادر للصحيفة أن "الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ"حكومة من 18 وزيراً"، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل".

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن "الموقف الفرنسي الذي عبرت عنه السفيرة في ​بيروت​، والذي أُبلغ إلى المسؤولين وفي مقدمهم ​رئيس الجمهورية​، ركّز على ​حكومة​ مهمّة وفق المبادرة الفرنسيّة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأيّ طرف وأنّ الفرنسيين يصرّون على تجاوب رئيس الجمهورية مع هذه الرغبة، خصوصاً وأن ثمة قبولاً من الشركاء الآخرين ب​تأليف الحكومة​، بأن يحظى الرئيس وفريقه السياسي على 6 وزراء في حكومة من 18 وزيرا".