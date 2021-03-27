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الصحة العالمية تحذر: انتشار لقاحات “كوفيد 19” مزورة على المواقع الإلكترونية

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات “كوفيد 19 ” مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية، وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات ، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، مطالباً بعدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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