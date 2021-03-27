حملة تطعيم كورونا لمرضى الطب المنزلي بمحافظة الزلفي وتلقيح نزلاء مركز التأهيل الشامل

الكويت - هبة التوبجي -

صحيفة الخليج الإلكترونية: حملة تطعيم كورونا لمرضى الطب المنزلي بلقاح كوفيد -19 في منازلهم, المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية ضمن قوائم رعاية الطب المنزلي في محافظة الزلفي.

ويشمل التطعيم مرضى الرعاية المنزلية وذويهم الذين يشتركون في الإقامة معهم؛ بشرط توافر الاشتراطات كافة لحصولهم على اللقاح، وذلك حماية لأنفسهم ولمن حولهم.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود الكبيرة، والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة.

وفي جانب آخر، أجرى فريق صحي من مركز لقاح التطعيم ضد كورونا بمركز صحي حي الخالدية بمحافظة الزلفي، مؤخرًا، زيارة مركز التأهيل الشامل، وإعطاء 63 نزيلاً بالمركز، تطعيم لقاح كورونا، بإشراف ومتابعة من المشرف العام على المركز للقاحات د.أحمد بن عبدالعزيز البحر.

ومن جانبه، مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، يقدم شكره وتقديره، لإدارة التأهيل الشامل بالمحافظة، ولكافة منسوبيها؛ على تعاونهم في إعطاء لقاح “كورونا” لنزلاء المركز، وحفاوة الاستقبال.