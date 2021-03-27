سامسونغ تطلق تحديثات جديدة لـ Galaxy Tab في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن تفاصيل التحديثات الجديدة التي أضافتها لجهازي Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7+ ، والتي من المتوقع أن تنال رضا وإعجاب المستخدمين في الإمارات بفضل التحسينات البرمجية الجديدة على مستوى واجهة المستخدمين الموحدة "One UI 3" والتصميم الخارجي.

