الكرملين: بوتين يعزي السيسي في ضحايا تصادم القطارين بصعيد مصر

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في برقية تعزية للرئيس المصري نشرها الكرملين "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل خالص تعازينا في العواقب المأساوية لحادث السكة الحديدية بمحافظة سوهاج، كما أعرب عن تضامننا الصادق مع أسر الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 دولارا) للإصابة".

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.