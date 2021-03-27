إعلام: تغير جديد في موقف الحريري ومطالبات غربية بحكومة وفق شروط

دبي - محمود عبدالرازق - وعلمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادرها أنه "بدأت تنتشر في ​الساعات​ الماضية معلومات عن حلحلةٍ ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في ​الحكومة​، حيث يُقال إن رئيس الحكومة المُكلّف ​سعد الحريري​ يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيراً بعدما كان متشبثا بذلك".

© Sputnik . abedal.kader.albai

كما أفادت المصادر للصحيفة أن "الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ"حكومة من 18 وزيراً"، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل".

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن "الموقف الفرنسي الذي عبرت عنه السفيرة في ​بيروت​، والذي أُبلغ إلى المسؤولين وفي مقدمهم ​رئيس الجمهورية​، ركّز على ​حكومة​ مهمّة وفق المبادرة الفرنسيّة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأيّ طرف وأنّ الفرنسيين يصرّون على تجاوب رئيس الجمهورية مع هذه الرغبة، خصوصاً وأن ثمة قبولاً من الشركاء الآخرين ب​تأليف الحكومة​، بأن يحظى الرئيس وفريقه السياسي على 6 وزراء في حكومة من 18 وزيرا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ثمة من كشف عمّا يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قد يقبل بستة وزراء، شرط ان يختار هو الوزارات التي يريدها إلّا أنّ هذه المعلومات لم تؤكّدها أي من المراجع المعنية بالتأليف، فضلاً عن أن موضوع اختيار الوزارات إن صح ذلك، قد يشكّل عنصرا تعطيلياً أكبر من الثلث المعطل، لأنّه قد يعيد خلط اوراق الحقائب وتوزيعها من جديد، ويدخل هذا الامر في بازار خلافي وصدامي يبدأ ولا ينتهي".