صحيفة: تقدم ملموس في جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن هناك "تقدما ملموسا بجهود تعويم سفينة الحاويات "ايفرغيفن" الجانحة في ​قناة السويس​، وأن الأعمال قد تنجز السبت".

ولفت مصدر إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد، وقد يتم تحريك ​السفينة​ قبل الموعد الذي كان متوقعا في وقت سابق".

Suez Canal Authority

وكانت شركة ايفرغرين التي تمتلك السفينة قد أفادت بأن الأعمال قد تستغرق يومين أو ثلاثة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في قناة السويس، أنه تقرر تعليق جهود تعويم السفينة في وقت متأخر من مساء الجمعة على أن تستأنف السبت، وذلك بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.

يذكر أن سفينة الحاويات "ايفرغيفن" العملاقة التي يبلغ طولها 1300 قدم، لا تزال جانحة في قناة السويس، مما تسبب بتوقف مرور ​السفن​ عبر القناة، حيث لا تزال مئات السفن عالقة على الجانبين، بانتظار إعادة فتح القناة.