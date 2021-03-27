شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة وأتربة فى السعوية ومائل للحرارة فى الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة فتشهد السعودية رياح واتربة وفى الكويت يكون الطقس حار وصحو فى الإمارات.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل ( تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول مساءً على الأجزاء الشمالية إلى شمالية بوجه عام بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

الكويت:

وفى الكويت سيكون الطقس اليوم السبت مائل للحرارة والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

وفى المساء معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يسود البلاد اليوم السبت طقس صحو بوجه عام مغبر نهاراً غرباً – غائم جزئياً على الساحل الشرقي – مائل للحرارة نهاراً..و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س.. و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.