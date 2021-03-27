مقتل قائد رفيع في الجيش اليمني خلال معارك مع "أنصار الله" شمالي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، اللواء الركن أمين عبدالله الوائلي، قتل في معارك عنيفة مع جماعة "أنصار الله" في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب.

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وأضاف أن اللواء الوائلي كان قد وصل قبيل مقتله بأسابيع إلى مأرب قادما من محافظة الجوف المجاورة، على رأس تعزيزات لإسناد القوات الحكومية في التصدي للهجمات المستمرة لجماعة "أنصار الله" في جبهة الكسارة التي تسعى لتحقيق اختراق في الجبهة الشمالية لمدينة مأرب.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.