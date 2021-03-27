"الشهيد من مكة"... "أنصار الله" تكشف اسم وصور أول سعودي "كان يقاتل ضد التحالف"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد على الحوثي، عبر "تويتر": "الشهيد من مكة المكرمة عبدالعزيز يوسف".

وأضاف: "نأمل الحضور المشرف غدا صباحا لتشييع هذا الشهيد العزيز البطل الذي انطلق مجاهدا في سبيل الله حين عرف الحق وتاقت نفسه إليه".

ونشر الحوثي صورة للقتيل يوسف، عليها شعار "أنصار الله"، كتب فيها أنه من حي السليمانية، وقتل بتاريخ 22 مارس الحالي، في معركة "النفس الطويل" دون تحديد مكان مقتله.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.