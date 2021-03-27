عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لوحة شهيرة لفان جوخ تباع مرتين في مزاد واحد

السبت 27 مارس 2021

الخليج 365

بيعت لوحة للرسام الشهير فينسنت فان جوخ تصور شارعاً في باريس بسعر 14 مليون يورو (16.47 مليون دولار) في مزاد، الخميس، لكن أعيد عرضها للبيع مجدداً وبيعت بالفعل بسعر أقل.



وقالت دار سوذبيز للمزادات إن خطأ تقنياً حدث في نظام البيع في المزاد عبر الإنترنت خلال عملية البيع الأولى للوحة التي ظلت ضمن مجموعة مقتنيات خاصة لأكثر من 100 عام.

وحققت لوحة "مشهد شارع في مونمارتر" 11.25 مليون يورو في جولة البيع الثانية، وبعد إضافة التكاليف بيعت مقابل 13.1 مليون يورو.

ويتجاوز هذا المبلغ القيمة التي توقعتها دار المزادات للوحة بين خمسة وثمانية ملايين يورو.

ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1887 عندما كان فان جوخ يقيم مع شقيقه تيو في العاصمة الفرنسية.

أقيم المزاد في باريس بينما تم تقديم العروض عبر الإنترنت أو الهاتف من باريس ونيويورك وهونج كونج الدولار= 0.8503 يورو.