أمريكا: نحن على أهبة الاستعداد لمد يد المساعدة لمصر بشأن حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة الأمريكية في بيان صباح اليوم السبت: "نحن على اتصال بالسلطات المحلية للوقوف على أهبة الاستعداد دائما لمد يد المساعدة لشريكتنا مصر".

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، أمس الجمعة، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 دولار للإصابة".

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.