الأردن يعتذر للعراق عن وضع "علم صدام" في لقاء رسمي: خطأ غير مقصود

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الزراعة الأردنية في بيان إن معلومات وردتها عن "خطأ بروتوكولي" خلال لقاء جمع الوزير خالد الحنيفات ونظيره العراقي محمد الخفاجي العراقي أمس الأول (الأربعاء)، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وأوضحت أن الخطأ تمثل في وضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ "الله أكبر" بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها في التعديل الأخير.

وأكدت الزراعة الأردنية أن الحديث يدور عن "خطأ غير مقصود، فالأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، طالب وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من الأردن الاعتذار بسبب الخطأ الذي وقع أثناء توقيع عقد مع نظيره الأرني، خالد الحنيفات.

وبحسب بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي لمحمد الخفاجي، فقد فوجئ الخفاجي بوجود العلم العراقي السابق قبيل إبرام العقد مع الحنيفات.

وتابع البيان أن الخفاجي شدد على أنه رفض التوقيع، واشترط إزالة العلم، ووضع علم البلاد الحالي لغرض توقيع الاتفاقية.

واعتمد العراق بعد خمس سنوات من إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين علما جديدا للبلاد، احتفظ بألوانه الرئيسية مع إزالة النجوم الثلاثة التي كانت ترمز إلى أهداف حزب "البعث" بقيادة صدام "الوحدة والحرية والاشتراكية"، وتم كتابة عبارة "الله أكبر" التي كانت مكتوبة بخط صدام على العلم بالخط الكوفي.