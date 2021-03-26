الإمارات تعلن تضامنها مع مصر في حادث سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وعبرت الإمارات عن تضامنها مع مصر في الحادث، بحسب بيان صادر من وزارة الخارجية الإماراتية.

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كما أعربت الإمارات في البيان عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة المصرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنت بالشفاء العاجل لكل المصابين".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت تعازيها إلى مصر في ضحايا حادث اصطدام القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على "تويتر"، بعد الحادث الذي خلف عشرات القتلى والمصابين.

وقال الوزير السعودي: "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة"، معربا عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة خارجية البحرين عن "بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث تصادم قطارين مما أدى إلى وفاة العشرات من الأشخاص".

وأكدت وزارة الخارجية "تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الجلل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

​يشار إلى أن الكويت والعراق والأردن علقت على حادثة تصادم قطاري ركاب التي وقعت، اليوم الجمعة، في مدينة سوهاج المصرية.

وقدم الأردن العزاء لمصر في ضحايا الحادث، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر تويتر: "رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة سوهاج في مصر الشقيقة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء".

وأرسل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.

من جانبه، علق وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، على حادث تصادم قطاري سوهاج ببيان رسمي جاء فيه: "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين.

وتابع: "وفي هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة في حادث قطاري سوهاج إلى 165، إضافة إلى مصرع 32 شخصا.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 جنيه للإصابة).

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.