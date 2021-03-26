مستشار الرئيس المصري يكشف الموعد المتوقع لانتهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال ظهوره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية "إم بي سي".

ورجح مميش انتهاء أزمة السفينة الجانحة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث وارد أن تحدث، حيث يمر عبر قناة السويس 18 ألف سفينة سنويا، بحسب ما نقله موقع "مصراوي".

وقال المسؤول المصري إن الشركة المالكة للسفينة الجانحة ستدفع كافة الخسائر الناتجة عن الحادث.

وشدد على أن هذا الحادث لن يؤثر على قناة السويس، التي تشهد مرور 11% من حجم التجارة العالمية في السنة، واصفا قناة السويس بـ "شريان الحياة للتجارة العالمية".

ولفت إلي أن هناك سفنا كثيرة جدا تعبر قناة السويس بشكل يومي، ومن الوارد حدوث ما تم مشاهدته من جنوح سفينة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الرياح الشديدة هي سبب جنوح السفينة في الجانب الأيمن من قناة السويس.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت هيئة قناة السويس، أنها استأنفت محاولات قطر السفينة الجانحة، التي أعاقت الحركة الملاحية في الممر الملاحي.

وأوضحت هيئة قناة السويس، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن محاولات قطر السفينة، تتم باستخدام زوارق السحب بعد اكتمال أعمال التكريك.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان، الخميس، أنه يتوجب إزالة ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمل، في سبيل تعويم سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت بالقناة منذ الثلاثاء.

الجدير بالذكر أنه في 23 آذار/ مارس، علقت السفينة المملوكة لليابان "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.