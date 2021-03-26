الدفعة الأولى من مصابي الثورة السودانية تغادر القاهرة بعد تلقيها العلاج

دبي - محمود عبدالرازق - وتشمل الدفعة 5 من مصابي "ثورة ديسمبر/ كانون الأول" وذويهم، وتلقوا جميعا العلاج في معهد ناصر للعلاج والبحوث، وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة المصرية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من ناحيتهم، توجه المصابون بالشكر لحكومة وشعب مصر لما وجدوه من اهتمام ورعاية طبية، كما شكروا وزارة الصحة والسكان المصرية، وإدارة معهد ناصر، والسفارة السودانية وشركة "تاركو" لدعمهم غير المحدود.

وكانت الدفعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر تضم 11 مصابا، وصلوا إلى مصر في يوم الأربعاء الموافق 10 مارس/ آذار الجاري لتلقي العلاج.

واندلعت "ثورة ديسمبر" في العام 2018، وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس السوداني، عمر البشير.

ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.