بايدن: لدينا معدات وإمكانيات يمكنها المساعدة في أزمة قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بايدن في تصريحات نقلتها وكالة "رويتز"، أن الولايات المتحدة تبحث كيفية المساعدة في أزمة قناة السويس، التي عطلت الحركة الملاحية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

Suez Canal Authority

وقال الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة تملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول، وتبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أنه يراقب الوضع في قناة السويس عن كثب، ويسعى لتقديم المساعدة إلى مصر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نتفهم أن المسؤولين المصريين يعملون على إزالة الناقلة في أسرع وقت ممكن ومواصلة حركة المرور".

واستمرت بساكي بقولها "كجزء من حوارنا الدبلوماسي النشط مع مصر، عرضنا على السلطات المصرية المساعدة في إعادة فتح القناة".

الجدير بالذكر أنه في 23 آذار / مارس، علقت السفينة المملوكة لليابان "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

وأعلنت بعدها الهيئة تعليق حركة الملاحة مؤقتا، فيما تواصل ثمانية زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، تعرضت للجنوح في الجزء الجنوبي من القناة، قبل يومين.

وكشف مصدر في شركة "غاس" للخدمات الملاحية بقناة السويس، أن عملية تخفيف حمولة السفينة الجانحة، صعبة للغاية، مشيرا إلى أنها تبدو مستحيلة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن عرض السفينة يستوعب عرض القناة بالكامل، ومن الصعب دخول معدات وأوناش بحذائها لرفع الحاويات المحملة بها.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان، الخميس، أنه يتوجب إزالة ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمل، في سبيل تعويم سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت بالقناة منذ الثلاثاء.

وقالت: "تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح بين 12 و16 مترا".