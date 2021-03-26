شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تدمر مساكن للإرهابيين في الأنبار.. وإصابات بانفجار بالمثنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير مضافة للإرهابيين بعملية استباقية في الأنبار.

وقال رسول في تغريدة له عبر تويتر، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، نفذت قوة من فرقة المشاة الاولى ضمن قيادة عمليات الانبار عملية استباقية في منطقة الصكار شمال شرق قضاء الرطبة".

وأضاف، أنه تم خلال العملية تدمير مضافة للإرهابيين وضبط مجموعة من الأسلحة والأعتدة".

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة مدنيين اثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت ضمن منطقة الجربوعية الأولى في السماوة، بمحافظة المثنى". وأضاف، أن "الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".