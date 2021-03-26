شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يصل لـ493867 حالة بكورونا.. وتونس تتسلم 13 مليون يورو مساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 514 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 493867 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 12072 فحصا، قد بلغ 5423406 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8793، كما تم تسجيل 523 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 481597.

من جانبه قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل زيادة في توافد المرضى المصابين بكوفيد-19 على أقسام الأكسجين والإنعاش بالمستشفيات، وهو ما ينذر بخطورة الانتقال إلى مرحلة ثالثة أو موجة ثالثة في البلاد .

وأكد مهدي - في تصريحات خلال موكب تسلم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لبرنامج "الصحة عزيزة" بقيمة 13 مليون يورو - ضرورة الإقبال على التطعيم، الذي يظل الحل الوحيد لحماية المواطنين من الجائحة وخطورتها، ولتفادي تأزم الوضع الوبائي في البلاد.

وأضاف وزير الصحة أنه إذا ما انخرط الجميع في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، وبالتطعيم في أسرع وقت لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في الحد من الحالات الخطرة والوفيات، مشيرا إلى وجود إقبال من قبل المسنين المسجلين على منظومة التطعيم.