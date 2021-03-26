“الشؤون الإسلامية”: 2500 جولة رقابية على المساجد

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أكثر من 2500 جولة رقابية هذا الأسبوع؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد في المنطقة, كما أطلقت اليوم حملة تطوعية عبر منصة التطوع وذلك لتنظيف وتعقيم مساجد وجوامع المنطقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأوضح مدير الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن هذه الفرصة التطوعية تأتي ضمن مبادرة “التزامنا أمان وإيمان”, التي انطلقت مؤخراً, منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للعمل التطوعي وتشجيعهما كل المبادرات التي ينفذها الفرع, وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في هذا المجال.