أفغانستان تدين بشدة المحاولات الإرهابية لاستهداف السعودية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، الذي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.