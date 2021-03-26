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أفغانستان تدين بشدة المحاولات الإرهابية لاستهداف السعودية

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.
وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، الذي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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