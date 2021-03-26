اليونسكو: 100 مليون طفل لن يستوفوا الحد الأدنى من مهارات القراءة بسبب كورونا

الكويت - هبة التوبجي - أفادت دراسة جديدة أجرتها منظمة اليونسكو بأن أكثر من 100 مليون طفل لن يستوفوا الحد الأدنى من مهارات القراءة بسبب الإغلاقات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 في المدارس.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأطفال الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة الأساسية كان في تدهور قبل الجائحة، وكان من المتوقع أن ينخفض هذا العدد من 483 مليون طالب إلى 460 مليونا خلال عام 2020.

ووفقاً للدراسة، أدت الجائحة إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة ليصل هذا العدد إلى 584 مليون طفل خلال العام الماضي، بما مثّل زيادة تقارب 20%، وبدد التقدم الذي أحرزته الجهود المبذولة في قطاع التعليم على مدى العقدين الماضيين.

وخلصت دراسة اليونسكو إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل تفشي الجائحة قد تستغرق عقداً من الزمن، لكن قد يتحقق التعافي بحلول عام 2024 إذا بُذلت جهود استثنائية لتوفير دروس تعويضية وإستراتيجيات استدراكية.