شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تجدد تحذيرها: 1000 ريال عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.

وحذرت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” من تطبيق غرامة مخالفة الإجراءات الاحترازية من الحفاظ على مسافة آمنة ولبس الكمامة.

وأشارت “الداخلية” إلى أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية في المرة الأولى هي 1000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

وشددت على أنه ينبغي على كل من يرصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها، وذلك على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض فيكون الإبلاغ على الرقم (911).