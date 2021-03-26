شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد مراكز مُخصصة لإعطاء لقاح «فايزر» في المملكة؟.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة توفر اللقاحين المعتمدين من قبل هيئة الغذاء والدواء “فايزر” و”استرازينيكا”، في جميع مراكز إعطاء اللقاح الموجودة في أنحاء المملكة.
وأضافت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين، وإنما سيتم توفيرهم في أغلبية المراكز المشغلة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت مأمونية وفاعلية اللقاحين المعتمدين في المملكة وهما “فايزر” و”استرازينيكا”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل توجد مراكز مُخصصة لإعطاء لقاح «فايزر» في المملكة؟.. «الصحة» ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.