شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد مراكز مُخصصة لإعطاء لقاح «فايزر» في المملكة؟.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة توفر اللقاحين المعتمدين من قبل هيئة الغذاء والدواء “فايزر” و”استرازينيكا”، في جميع مراكز إعطاء اللقاح الموجودة في أنحاء المملكة.

وأضافت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين، وإنما سيتم توفيرهم في أغلبية المراكز المشغلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت مأمونية وفاعلية اللقاحين المعتمدين في المملكة وهما “فايزر” و”استرازينيكا”.