الحكومة الإسرائيلية تصادق على فتح معبر طابا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب قناة "كان" الرسمية، سيفتح المعبر أبوابه أمام الإسرائيليين المتجهين إلى سيناء اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

Twitter.com

وحددت الحكومة عدد المارة في المعبر في كلا الاتجاهين يوميا بـ 300 شخص فقط، شريطة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافوا إثر إصابتهم بالوباء.

فيما قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة إنه سيكون على الإسرائيليين في سيناء إجراء مسحة في سيناء قبل عودتهم، وأخرى على المعبر قبل دخولهم إلى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر طابا في مارس/آذار 2020 في إطار قيود فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا.