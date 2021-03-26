الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من "أنصار الله" إثر هجوم غربي الجوف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع تمركز الحوثيين في مديرية بَرَط العَنَان (غربي الجوف)".

وأكدت "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من تحرير مواقع في سلسلة جبال المطابق في منطقة الظهرة".

وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات.

وفي 22 فبراير الماضي، سيطر الجيش اليمني على تلال ومرتفعات باتجاه جبل الأقشع في جبهة الجَدافِر شرقي مديرية الحَزم مركز الجوف، إثر هجوم نفذته قواته بغطاء جوي من التحالف العربي على الحوثيين، أوقع 9 قتلى وعشرات الجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".