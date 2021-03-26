السعودية والبحرين تعزيان مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على "تويت"ر، بعد الحادث الذي خلف عشرات القتلى والمصابين.

وقال الوزير السعودي: "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة"، معربا عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة خارجية البحرين عن "بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث تصادم قطارين مما أدى إلى وفاة العشرات من الأشخاص".

وأكدت وزارة الخارجية "تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الجلل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة في حادث قطاري سوهاج إلى 165، إضافة إلى مصرع 32 شخصا.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 جنيه للإصابة".

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.