صندوق النقد والبنك الدوليين: السودان بات مؤهلا للحصول على مساعدات مالية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك، نقلته وكالة "رويترز"، أنهما يعتبران السودان مؤهلا للمساعدة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) على أساس تقييم أولي.

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وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة: "إنه يمثل اعترافًا واضحًا بالتنفيذ المستمر للسودان للإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية، في إطار برنامجه مع صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة الموظفين".

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق موافقته على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة.

واعتبر الصندوق في بيان رسمي أن السلطات السودانية أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو إنشاء سجل حافل بالسياسة وتنفيذ الإصلاح "وهو مطلب رئيسي لتخفيف الديون في نهاية المطاف"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأكد صندوق النقد أنه من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة، وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافي خلال الفترة الانتقالية.

ووضعت الحكومة السودانية برنامج إصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.

والعام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وحينها قال الصندوق إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت في عام 1996.