تضامنا مع فاجعة قطاري سوهاج... الكاظمي يعلن تأجيل انعقاد القمة الثلاثية

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد الكاظمي عبر تويتر معزيا مصر في مصابها وقال: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وتابع الكاظمي: "وتضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وفي وقت سابق، كان مصدر حكومي عراقي قد كشف لوكالة "سبوتنيك"، عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الجاري لعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي بهدف مناقشة بناء محور سياسي مستقل في المنطقة.

وقال المصدر إن القمة تهدف إلى بناء محور سياسي مستقل في المنطقة، وستناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، لافتا إلى أن جوهر المشروع الذي تعمل عليه الدول الثلاث هو إعلاء المشرق الجديد الذي أعلن عنه الكاظمي في زيارته إلى عمان ومشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت هناك.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.