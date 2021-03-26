أمير قطر يعلق على حادث سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وبعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتمنى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمصابين في الحادث الشفاء العاجل.

​يشار إلى أن الكويت والعراق ومملكة البحرين والأردن علقت على حادثة تصادم قطاري ركاب التي وقعت، اليوم الجمعة، في مدينة سوهاج المصرية.

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وقدم الأردن العزاء لمصر في ضحايا الحادث، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر تويتر: "رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة سوهاج في مصر الشقيقة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء".

وأرسل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.

كما بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

من جانبه، علق وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، على حادث تصادم قطاري سوهاج ببيان رسمي جاء فيه: "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين.

وتابع: "وفي هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.