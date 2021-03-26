لحظة اصطدام قطاري سوهاج في مصر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ومن بعيد يظهر الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، اصطدام قطار على سرعة كبيرة بآخر متوقف تماما.

وأدى الاصطدام كما يظهر المقطع إلى تطاير العربات الأخيرة من القطار المتوقف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.