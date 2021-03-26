الرئاسة التركية تعلق على حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، بحسابه على موقع "تويتر".

وقال ألطون: "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين جراء حادث القطارين بجمهورية مصر العربية".

وأضاف "نتمني الشفاء العاجل للمصابين وخالص التعازي لاسر الضحايا و للشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم".

وكانت الرئاسة التركية قد صرحت، أنه "يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقة مع مصر وعدد من دول الخليج"، وذلك بعد سنوات من التوتر.

من جانبه، عبّر المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عمر جليك، عن تعازيه للشعب المصري جراء حادث تصادم قطاري ركاب.

وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر": "تلقيت ببالغ الأسى نبأ مقتل الكثيرين في حادث القطارين، أتقدم بالتعازي للشعب المصري".

وقت سابق من اليوم الجمعة، شهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.