علم العراق السابق يتسبب في أزمة بين وزيري الزراعة في العراق والأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي لمحمد الخفاجي، فقد فوجئ الخفاجي بوجود العلم العراقي السابق قبيل إبرام العقد مع الحنيفات.

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وتابع البيان أن الخفاجي شدد على أنه رفض التوقيع، واشترط إزالة العلم، ووضع علم البلاد الحالي لغرض توقيع الاتفاقية.

وأشار البيان إلى وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، حمّل السكرتير الثاني، مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ، وطالب الجانب الأردني باعتذار عما حدث.

من ناحية أخرى، أوضح محمد الخفاجي في البيان أنه "يعمل على استقطاب الاستثمار العربي والدولي إلى العراق، من أجل استكمال النهضة التي شهدتها الوزارة، والتي لم تتحقق منذ عام 2003".

ولفت إلى أن "وزارة الزراعة العراقية نجحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي، من العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، الأمر الذي نتج عنه تشغيل اليد العاملة وإبقاء العملة الصعبة داخل البلاد، وإيقاف الاستيراد من دول الجوار وغيرها".