رئيس الوزراء المصري: تخصيص طائرة عسكرية لنقل مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي أقامه في سوهاج، حيث وقعت حادثة التصادم، التي قال فيها "الرئيس (عبد الفتاح السيسي)، وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة وتم نقلهم بالفعل".

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وتابع بقوله "النائب العام يصل سوهاج، وباشر التحقيقات من الموقع، لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث".

واستمر قائلا "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف جنيه للإصابة".

وقال مدبولي أيضا "نحاول إسراع عملية تطوير السكك الحديدية ومتعاقدين مع شركات عالمية ومحلية، ولكن جائحة كورونا أخرت عمل الشركات ونحاول إعادة إيقاع العمل".

وأردف رئيس الوزراء المصري بقوله "مرفق السكك الحديدية شهد عقودا من الإهمال، ومنذ 4 سنوات رصدنا مئات المليارات، لتطويره ولا زال أمامنا الكثير".

وتوجه في وقت سابق رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنائب العام إلى سوهاج لتفقد موقع حادث قطاري سوهاج.

كان النائب العام، قد أمر كل الجهات بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بطهطا، وذلك عقب صدور بيان من هيئة السكك الحديد في مصر تقول فيه إن السبب هو فتح "بلف الخطر" في أحد القطارين من قبل مجهولين، بحسب موقع الأهرام الحكومي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وقالت هيئة السكة الحديدية إنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.