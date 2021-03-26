اليمن.. مسيرات حاشدة في "اليوم الوطني للصمود"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب "المسيرة نت"، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة في ساحة شارع المطار إحياءً لليوم الوطني للصمود، في إشارة لدخول الحرب في البلاد عامها السابع.

وبدأت التظاهرات في صعدة (شمال)، ثم الحديدة (غرب)، وتلتها في عدد من المدن، لتستكمل في صنعاء بمسيرات ضخمة.

وفي صنعاء، ردد متظاهرون شعارات بينها "قادمون في سابع عام نرفع للنصر الأعلام"، و"تدشين العام السابع بهلاك الحلف الطامع".

وأصدر منظمو مسيرة "اليوم الوطني للصمود" بيانا دعوا فيه ما سموها "دول العدوان إلى وقف عدوانها وفك حصارها بشكل كامل وشامل"، وأكدوا أنهم "مع سلام حقيقي يضمنُ سيادة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه".

كما أكد البيان التمسك بالقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل واعتباره "خيانة لله وللأمة وجريمة بحق فلسطين".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية على منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة أرامكو النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "بعملية عسكرية نوعية وواسعة دشنت قواتنا المسلحة العام السابع من الصمود، فاستهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي وذلك بعملية عسكرية مشتركة (عملية يوم الصمودِ الوطني) بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".

وأوضح أنه "تم استهداف مقرات شركة أرامكو في رأس التنورة، ورابغ، وينبع، وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر، وسعير".

وأضاف "تم ‏استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف2 كي".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.