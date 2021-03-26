العراق... تدمير أوكار "داعش" في حمرين بـ19 ضربة جوية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها اليوم الجمعة، بتدمير أوكار تابعة لتنظيم "داعش"، بـ19 ضربة جوية نفذت في سلسلة جبال حمرين، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".

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وتابع البيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات "إف 16" العراقية، 19 ضربة جوية ليلة أمس وصباح اليوم، أسفرت عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأعلن الجيش العراقي، مساء الأربعاء الماضي، مقتل 4 قيادات من تنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن عملية "الأسد المتأهب" التي تم إطلاقها في وقت سابق اليوم في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان نشره على "تويتر": إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل "ما يسمى أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر ( أبو جرناس) وأبو ثابت ما يسمى مسؤول الأمنية وخالد القريشي مسؤول ما تسمى كتيبة الفتح، وأبو غيث ما يسمى أمير مفارز القناصين ومرافقيه".

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن "المعلومات بشأن هويات القتلى تم الحصول عليها من الإرهابي حسان عبد هلال، الذي سّلم نفسه لقوات الأمن خلال العملية العسكرية".